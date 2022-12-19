الامارات | طاقم التحكيم الإماراتي ظهر 4 مرات في مونديال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن والحكمين المساعدين محمد الحمادي وحسن المهري في إدارة مباريات كأس العالم (قطر 2022) التي أسدل الستار على أحداثها أمس، علماً أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الطاقم الإماراتي بعدما شارك في النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا في 2018.

وظهر طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن في أربع مباريات منها مباراتان حكماً للساحة ومثلهما حكماً رابعاً، فقد أدار مباراة إسبانيا وكوستاريكا التي أقيمت 23 نوفمبر الماضي ضمن المجموعة الخامسة في دور المجموعات وانتهت بفوز إسبانيا 7-0، كما أدار مباراة الكاميرون وصربيا 28 نوفمبر ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات للمجموعة السابعة وانتهت بالتعادل 3-3، فيما شارك محمد عبدالله حكماً رابعاً في مباراة فرنسا وإنجلترا يوم 10 الجاري وأدارها الحكم البرازيلي ويلتون سامبيو ضمن الدور ربع النهائي، وفازت فرنسا 2-1، وشارك محمد عبدالله أيضاً حكماً رابعاً في مباراة الأرجنتين وكرواتيا في الدور نصف النهائي 13 الجاري وأدارها الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، وفازت الأرجنتين 3-0.

من جهته، أكد الحكم المونديالي المساعد السابق في كرة القدم عيسى درويش أن طاقم التحكيم الإماراتي أدار مباراتي إسبانيا وكوستاريكا والكاميرون وصربيا بشكل رائع يدل على أن التحكيم الإماراتي كان متميزاً في هذه البطولة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «وجود طاقم التحكيم الإماراتي حتى المباراة النهائية في البطولة ضمن الحكام الذين أبقى عليهم «فيفا» يعد في حد ذاته إنجازاً للتحكيم الإماراتي».