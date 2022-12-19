الامارات | الوصل وشباب الأهلي.. «ديربي» بقيمة 6 نقاط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الوصل مع شباب الأهلي في قمة الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين في «ديربي دبي»، وهو اللقاء الذي تساوي قيمته ست نقاط، خصوصاً أن «فرسان دبي» يتصدر الترتيب برصيد 22 نقطة متساوياً بالرصيد نفسه مع الوحدة، ولكن شباب الأهلي يتفوق بالمواجهات المباشرة على «العنابي»، بينما يحتل «الإمبراطور» المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وتتشابه ظروف الفريقين خلال فترة توقف الدوري، بداعي إقامة منافسات كأس العالم 2022، إذ تأهل الوصل وشباب الأهلي إلى ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، بتغلب «الأصفر» على مسافي، وتجاوز «فرسان دبي» عقبة الوحدة، بينما غادر الفريقان كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخروج الوصل من الدور الأول أمام خورفكان، أما شباب الأهلي فخرج من دور الثمانية أمام الجزيرة.

ويسعى الوصل إلى الاستمرار في ملاحقة الصدارة، بعدما حقق الفوز في الجولتين الثامنة والتاسعة على عجمان وبني ياس، إذ يدخل اللقاء بكامل نجومه بينما يغيب المدافع محمد جابر لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة «السماوي». في المقابل يأمل شباب الأهلي أن يواصل نتائجه الرائعة في الدوري، إذ حقق الفوز في الجولات الخمس الماضية على الجزيرة وخورفكان والعين والبطائح والنصر، ويراهن المدرب البرتغالي جارديم على اكتمال صفوف الفريق وخلو قائمته من الغيابات.

من جهته قال مدرب الوصل، الأرجنتيني بيتزي في مؤتمر صحافي: «نخوض مباراة في غاية الأهمية، لأنها ستكون على أرضنا، وأمام شباب الأهلي، متصدر الترتيب». وأضاف: «نرغب بالتأكيد في تحقيق الفوز، للبقاء في دائرة المنافسة على المراكز الأولى للدوري، وهدفنا تقديم عرض قوي، وإسعاد جمهورنا بانتصار مهم على أرضنا». شباب الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بـ22 نقطة.