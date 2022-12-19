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الامارات | الظفرة في مهمة تصحيح المسار أمام «البرتقالي»

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة في مهمة تصحيح المسار أمام «البرتقالي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستدرج فريق الظفرة الباحث عن تصحيح مساره ضيفه عجمان الساعة 16:45 اليوم، ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة لا تقبل إلا الفوز، إذا ما أراد الابتعاد مبكراً عن المنطقة الخطرة التي كان قد وصل إليها بسبب سوء نتائجه منذ بداية الموسم. ويدرك لاعبو الظفرة أن المركز قبل الأخير الذي يحتله برصيد أربع نقاط فقط يتطلب منهم مضاعفة الجهود وعدم تلقي أي خسارة جديدة لتفادي المرور بالسيناريو الصعب ذاته الذي عاشه الفريق في الموسم الماضي، حينما أمن موقفه من البقاء في دوري المحترفين بصعوبة بالغة، وانتظر حتى الجولة الأخيرة.

في المقابل، يمني عجمان صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة نفسه بالخروج بنقاط المباراة كاملة، لأن ذلك يدعم آماله الرامية لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة، ويقدم «البركان» مستويات مميزة في الموسم الحالي، إذ تفصله عن المتصدر خمس نقاط فقط قبل ثلاث جولات من نهاية الدور الأول.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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