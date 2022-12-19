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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 18-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الدفع بنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة حرس الحدود المقبلة.

رابطة الأندية تُغرم الزمالك 20 ألف جنيه لسباب الجماهير فى مباراة البنك الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب الهتافات والسباب لجماهيره في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

شارك محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى جزء من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أصبح عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جاهزًا لتدعيم قائمة فريقه فى مواجهة حرس الحدود، المقبلة، بعدما تماثل للشفاء وشارك فى التدريبات الجماعية.

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الدفع بنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة حرس الحدود المقبلة.

يخضع مصطفى شلبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود المقبلة.