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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأكيد ممدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أنه سيعود بمستوى أقوى في العام القادم للمشاركة في مستر أولمبيا من أجل استعادة اللقب الذي خسره في نسخة العام الحالي.

بيج رامي: لن أعتزل وسأعود أقوى لمنافسات مستر أولمبيا.. فيديو

أعلن ممدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أنه سيعود بمستوى أقوى في العام القادم للمشاركة في مستر أولمبيا من أجل استعادة اللقب الذي خسره في نسخة العام الحالي، بعد احتلاله المركز الخامس وفقده اللقب لصالح هادي شوبان، وهو اللقب الذي توج مرتين متتاليتين في نسختي العامين الماضيين.

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