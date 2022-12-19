شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أيمن الجمل مع لاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر الأحد على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، من أجل التقاط الأنفاس بعد كثرة التدريبات فى الآونة الأخيرة، تخللتها مباراتان ضد فيوتشر وبيراميدز.

وحرص الجهاز الفني للدراويش، بقيادة أيمن الجمل، على عقد جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران وطالبهم بضرورة التركيز فى المباريات القادمة من أجل تصحيح المسار ومصالحة جماهيرهم.

ومن المعروف أن مران اليوم شهد تواجد أحمد الجمل وعمر جمال اللذين انضما إلى الجهاز الفني للفريق بناءً على طلب أيمن الجمل المدير الفني للدراويش.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيحل ضيفًا على إنبي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى ثامن جولات المسابقة المحلية.