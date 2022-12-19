شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج المصريين فى مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على نسخة مستر أولمبيا 2022 في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، التي أقيمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن خسارة البطل المصري العالمي بيج رامي لقب مستر أولمبيا، بعدما حل في المركز الخامس أمام البطل الإيراني هادي شوبان الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وقد عزز فوز بيج رامي بنسختي مستر أولمبيا من شعبية رياضة كمال الأجسام على مدار آخر سنتين في مصر والعالم العربي، بعد أن توج بطلا لمستر أولمبيا في 2020 و2021.

وشارك من مصر في مستر أولمبيا 7 لاعبين تأهلوا للمنافسات، وسافروا في بعثة ضمت المدربين محمد محسن بودي ومحمد كمال كيمو وشريف شيكو.

وأسفرت نتائج اللاعبين المصريين عن فوز رامي بالمركز الخامس ومحمد شعبان بالمركز السادس عشر في الوزن المفتوح، وفاز محمد امبابي في وزن 212 بالمركز السادس عشر في أولى مشاركاته، وأحمد شكري بنفس المركز في منافسات الفيزيك.