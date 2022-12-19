شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة القدم النسائية يستأنف تدريباته الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية تدريباته الأسبوعية غدًا الإثنين، في استاد الشرطة بالعباسية، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويعقد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، محاضرة نظرية مع اللاعبات لشرح الخطط التي سيتم الاعتماد عليها، وشرح أبرز الخطط التدريبية التي تم تطبيقها خلال مباريات النسخة الأخيرة لكأس العالم، لزيادة الوعي الخططي لدى اللاعبات.

واختار كمال قائمة ضمت كلا من: بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبد المنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند إسماعيل، عهد طارق جميل، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندى عماد، أميرة محمد، ميرنا عبد الغني، آية إبراهيم متولي، نورهان سالم، إلهام هاني حسين، شهد مكرم رمزي، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبد الهادي، يارا صبري، علياء ثابت وشروق السيد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إلى جانب محمد كمال كلًا من: إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية، سالم عاطف محلل الأداء، إيمان كمال طبيب المنتخب، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، راما جويلي المدير الإداري وسونيا سيد إداري المنتخب.