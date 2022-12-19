شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: أعلنت رابطة الأندية المصرية تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب الهتافات والسباب لجماهيره في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، بجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الباطن السعودي قرر التمسك بضم محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من الدوري السعودي.

استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بـ 21 لاعباً لمباراة سموحة ضمن مباريات الأسبوع الثامن التى تقام باستاد الإسكندريه في الخامسة مساء غد الاثنين.

قرر أيمن الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الاستعانة بالثنائي أحمد الجمل وعمر جمال إلى الجهاز الفني الحالي نظراً لخبراتهما الكبيرة على الصعيد التدريبي، وباعتبارهما من العناصر القادرة على تقديم الإضافة للفنية والمشورة للمدير الفني للدراويش.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة أسوان في الدوري الممتاز، ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز في السابعة مساء غدٍ الاثنين باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

أعلنت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، عقوبات الجولة السابعة للدوري وتضمنت إيقاف على ماهي رالمدير الفني لفريق فيوتشر مباراتين، كما تم ايقاف عمر كمال لاعب فيوتشر مباراتين، وغرامة 10 آلاف جنيه للطرد أمام الأهلي.