شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لديربي الإسكندرية.. والبنا لفيوتشر والمحلة.. وفرحان لبيراميدز وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيراميكا × الداخلية

مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كل من: وائل شعبان مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، ومحمود رشدي حكما رابعا، ومحمد نهاد حكم فيديو، وهاني العراقي حكم فيديو مساعد.

سموحة × الاتحاد

محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه كل من: سامي هلهل مساعد أول، وأحمد عبد الغني مساعد ثان، وخالد الغندور حكما رابعا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو، وخالد حسين حكم فيديو مساعد.

فيوتشر × غزل المحلة

محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه كل من: محمد محمود لطفي مساعد أول، وعمرو جمعة مساعد ثان، ومبروك نبيل حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد.

بيراميدز × أسوان

وائل فرحان حكما للساحة، ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال مساعد أول، وعلي علاء مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ويوسف البساطي حكم فيديو مساعد.