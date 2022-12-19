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محمد عادل حكما لديربي الإسكندرية.. والبنا لفيوتشر والمحلة.. وفرحان لبيراميدز وأسوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

سيراميكا × الداخلية

 

مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كل من: وائل شعبان مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، ومحمود رشدي حكما رابعا، ومحمد نهاد حكم فيديو، وهاني العراقي حكم فيديو مساعد.

 

سموحة × الاتحاد 

 

 

محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه كل من: سامي هلهل مساعد أول، وأحمد عبد الغني مساعد ثان، وخالد الغندور حكما رابعا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو،  وخالد حسين حكم فيديو مساعد.

 

فيوتشر × غزل المحلة

 

 

محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه كل من: محمد محمود لطفي مساعد أول، وعمرو جمعة مساعد ثان، ومبروك نبيل حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو،  وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد.

 

بيراميدز × أسوان

 

 

وائل فرحان حكما للساحة، ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال مساعد أول، وعلي علاء مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ويوسف البساطي حكم فيديو مساعد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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