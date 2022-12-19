شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتحدث عن طموحاته مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لنادي فاركو، أن مفاوضات توليه المهمة لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، وحضر لتوقيع العقود وقيادة التدريب مباشرة، نظرًا لضيق الوقت وضغط المباريات، لذلك كانت المفاوضات سريعة جدًا.

وأكد إيهاب جلال، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي فاركو، أنه قادم لناد يمتلك طموحا كبيرا، ويعد من الفرق حديثة العهد بالكرة المصرية ولكنها أثبتت في وقت قصير أنها من طينة الكبار.

وتوجه إيهاب جلال بالشكر للبرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني السابق، على المجهود الذي قدمه لمدة موسمين، ولكن صادفه سوء توفيق، وترك الفريق في مركز جيد إلى حد ما، وقال: نحن قادمون أنا وجهازي المعاون لتكملة العمل، ولن نغير طريقة اللعب، ولكن سنعمل على زيادة بعض الأشياء مع الوقت.

وأضاف: بداية مشوارنا مع فاركو سيكون بعد غد الثلاثاء أمام الأهلي ثم غزل المحلة وفيوتشر، والمباريات كل 3 أيام، سنحاول تحقيق الفوز بتوفيق من الله عز وجل، والتغلب على ضغط المباريات.

وتابع: لم أقلق مطلقًا عندما تلقيت عرض فاركو بسبب وقف القيد، وهذا ما تحدثت فيه مع المسئولين واللاعبين، ومن أسباب قدومي وجود فريق جيد وإدارة محترفة وناد مستقر، وتوليفة من اللاعبين الكبار ولاعبين صغار السن للمستقبل، وسنحتاج بعض الوقت للتعرف على إمكانياتهم عن قرب وكيفية مساعدة الفريق.

واختتم إيهاب جلال تصريحاته: شاهدت الفريق كثيرًا بحكم متابعتي لمباريات الدوري، ولعبت ضده الموسم الماضي أثناء تدريب بيراميدز، كما أن بعض اللاعبين تدربوا معي في مصر المقاصة وإنبي والزمالك وبيراميدز، وهذا مريح لحد ما، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا ونحقق نتائج جيدة.