شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 18 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ طاهر محمد طاهر،لاعب الأهلي تدريبات الجرى حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب للتعافي من إصابته الأخيرة في الركبة.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن طاهر بدأ اليوم خوض مرحلة جديدة من التأهيل تضمنت جلسة في الجيم وبعدها بدأ تدريبات الجري حول الملعب.
انتظم أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما غاب اللاعب عن مباراة فيوتشر الأخيرة للإصابة بآلام فى العضلة الخلافية حسب تأكيدات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.
واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق فاركو والمحدد لها الخامسة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.
استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة فيوتشر التى خاضها الأحمر مساء الجمعة الماضى في الدوري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الذي بدأ بفقرات بدنية متنوعة قادها أندرياس أندويا مدرب أحمال الفريق، وقاد كولر تدريبات فنية متنوعة للاعبين، تضمنت المران على العرضيات والتصويب على المرمى قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاثة فرق.