شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 18 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طاهر محمد طاهر،لاعب الأهلي تدريبات الجرى حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب للتعافي من إصابته الأخيرة في الركبة.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن طاهر بدأ اليوم خوض مرحلة جديدة من التأهيل تضمنت جلسة في الجيم وبعدها بدأ تدريبات الجري حول الملعب.