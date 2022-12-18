شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نيمار يعلق على تتويج ميسي بموندياله الأول! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، على تهنئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفوزه بكأس العالم للنسخة الحالية، حيث نشر اللاعب عبر موقعه الرسمي على منصات التواصل الإجتماعي صورة تجمعه مع زميله فى الفريق الباريسي معلقًا "مبروك يا أخي ".

وكان نيمار يتمني ملاقاة ميسي فى نهائي المونديال قبل فعاليات البطولة، إلا أن قرعة كأس العالم وضعت المنتخبين فى طريق واحد بالدور قبل النهائي، قبل أن يودع المنتخب البرازيلي البطولة مبكرًا من الدور ربع النهائي أمام المنتخب الكرواتي على عكس كافة التوقعات، مما منع ظهور الثنائي كمتنافسين بالمونديال.



ميسي ينهي مسيرته بالطريقة الأفضل!

وأنهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته فى كأس العالم بالشكل الذي ينبغي، بعدما حقق اللاعب كل شئ رفقة المنتخب الأرجنتيني هذا الموسم، حيث جمع بين الكوبا أمريكا ولقب المونديال للمرة الأولي فى مسيرته مع منتخب التانجو، لا سيما أنه لم يحقق شيئًا آخر مميزًا رفقة منتخب بلاده قبل هذا العام.



ميسي يحصد جائزة الأفضل بالمونديال!

وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حصد جائزة أفضل لاعب فى مونديال قطر الحالي 2022،بعدما تمكن اللاعب من تسجيل 7 أهداف فى النسخة الحالية بجانب صناعته لثلاثة أهداف آخري، مما جعله أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف فى بطولة كأس العالم الحالية.