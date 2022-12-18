ميسي يحطم كل الأرقام ويتجاوز «الجوهرة السوداء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، بمشاركته في المباراة رقم 26 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حينما بدأ كأساسي في المباراة النهائية أمام فرنسا.

وتفوق ميسي (35 عاما) بفارق مباراة عن الألماني لوثار ماتيوس في النسخة التي قال عنها «إنها ستكون الأخيرة له في بطولات كأس العالم»، وكان قد شارك للمرة الأولى في البطولة في نسخة عام 2006 وهو يشارك الآن في النسخة الخامسة ويأمل في الفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

ويحتل لاعب ألماني آخر هو ميروسلاف كلوزة المركز الثالث برصيد 24 مباراة في كأس العالم.

هداف الأرجنتين التاريخي

وأصبح ميسي كذلك هداف المنتخب الأرجنتيني في تاريخ مشاركاته بكأس العالم من خلال نسخة قطر، حينما سجل ستة أهداف ليرفع رصيده إلى 12هدفا.

وتجاوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجاز الأسطورة بيليه في كأس العالم بعد تسجيله هدفين لبلاده في شباك فرنسا.

وسجل ميسي الهدف رقم 13 له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم معادلا إنجاز الفرنسي جوست فونتين في المركز الرابع برصيد 13 هدفا.

ويتصدر النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزة قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 16 هدفا خلال أربع نسخ شارك بها في كأس العالم.

ويحتل الظاهرة البرازيلي رونالدو المركز الثاني في القائمة برصيد 15 هدفا سجلها خلال أربع نسخ للمونديال، يليه الأسطورة الألماني جيرد مولر في المركز الثالث برصيد 14 هدفا سجلها خلال نسختين فقط للمونديال.

وجاء بيليه بالمركز الخامس برصيد 12 هدفا، حيث سجل الجوهرة السوداء أهدافه على مدار أربع نسخ في كأس العالم، فيما جاءت أهداف ميسي خلال خمس نسخ للمونديال.

الرقم القياسي

وأحرز ميسي (35 عاما) الهدف رقم 13 له في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال ليعزز رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، متفوقا بـ3 أهداف عن أقرب ملاحقيه جابريل باتيستوتا.

كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسهم بعشرين هدفا في تاريخ كأس العالم، بواقع 12 هدفا وثمان تمريرات حاسمة.

ونجح نجم باريس سان جيرمان في التسجيل في جميع مباريات التانجو بالأدوار الإقصائية، حيث سجل لبلاده الهدف الأول خلال الفوز على أستراليا في دور الستة عشر والهدف الثاني خلال الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية ثم هز شباك كرواتيا بالهدف الأول خلال فوز بلاده بثلاثة أهداف دون رد في المربع الذهبي قبل أن يسجل أمام ديوك فرنسا هدفين.

كما أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، متخطيا الرقم القياسي السابق للأسطورة الإيطالي باولو مالديني الذي شارك في 2217 دقيقة بكأس العالم.