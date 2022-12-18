حفل ختام مبهر لمونديال قطر

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وشهد حفل الختام أمسية فنية متنوعة، يتخللها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي جرى تقديمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب في حضور كوكبة من المغنين في حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأدى دافيدو وعايشة أغنية «هيا هيا»، بينما قدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية «أرحبو»، إضافة إلى الفريق النسائي المكون من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، والذي أدى أغنية «لايت ذي سكاي».
كما شهد حفل الختام تمايل الراقصين على أنغام الموسيقى وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات.
وجرى إطلاق منطادين بألوان العلمين الأرجنتيني والفرنسي في الهواء الطلق قبل انطلاق حفل الختام.
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