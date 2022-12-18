ميسي قفّل اللعبة.. الأرجنتيني يرفع رصيد ألقابة لـ36 بعد المونديال.. هل حسم صراع الأفضل مع رونالدو؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تُوج النجم ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، بلقب كأس العالم 2022، للمرة الأولى في مسيرته والثالثة في تاريخ التانجو، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2 فى المباراة النهائية التي أقيمت باستاد "لوسيل" بقطر.

وبذلك حصل ميسي على اللقب الـ 36 في تاريخه مع كرة القدم على مستوي الأندية والمنتخبات، حيث كان لقب المونديال هو المتبقي للبرغوث الأرجنتيني لـ"تقفيل اللعبة".

وفيما يلي ألقاب ميسي الـ 36 مع الأندية والمنتخبات:

كأس العالم - 1

كوبا أمريكا - 1

الدوري الإسباني – 10

الدوري الفرنسي – 1

كأس إسبانيا – 7

السوبر الإسباني – 7

دوري أبطال أوروبا – 4

السوبر الأوروبي – 3

كأس العالم للأندية – 3

هل حسم ميسي صراع الأفضل مع رونالدو؟

ويبقى السؤال الأهم، هل حسم ميسي بذلك صراع الأفضل مع منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد فوز الأرجنتيني بلقب كأس العالم، على عكس البرتغالي الذي لم يفز بالمونديال مع البرتغال؟.

الأرجنتين بطلا للمونديال

وتوج المنتخب الأرجنتيني بقلب كأس العالم 2022، بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لرفاق ميسي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر، بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين أمام فرنسا.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأرجنتين بعد عرقلة كوناتيه لدي ماريا داخل المنطقة، ليسجها ببراعة ميسي على يسار الحارس الفرنسي

وسجل النجم دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 37 من زمن المواجهة المقامة حاليا باستاد "لوسيل".

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، تمكن كليان مبابي من التعادل مع الأرجنتين، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين، 80 و82 لتصبح النتيجة 2-2.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي في الدقيقة 109 من زمن الشوط الإضافي الثاني,

وسجل مبابي الهدف الثالث لفرنسا من ضربة جزاء في الدقيقة 118 من زمن الشوط الإضافي الثاني، لتصبح النتيجة 3-3، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.