مرتديا البشت القطري.. لحظة رفع ميسي كأس العالم 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تسلم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، كأس العالم 2022، ورفعه مرتديا "البشت القطري" ،بعدما قام الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر بوضعه على جسده أثناء مراسم التتويج.

وخلال آخر مباراة له في مسيرته بكأس العالم، استطاع ميسي تحقيق الحلم، والفوز باللقب للمرة الأولى في مشواره والثالثة بتاريخ بلاده.

ويعد هذا ثالث لقب لمنتخب الأرجنتين في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعد نسختي 1978 و1986.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بقلب كأس العالم 2022، بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لرفاق ميسي.

اونتهى الشوط الأول من المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر، بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين أمام فرنسا.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأرجنتين بعد عرقلة كوناتيه لدي ماريا داخل المنطقة، ليسجها ببراعة ميسي على يسار الحارس الفرنسي

وسجل النجم دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 37 من زمن المواجهة المقامة حاليا باستاد "لوسيل".

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، تمكن كليان مبابي من التعادل مع الأرجنتين، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين، 80 و82 لتصبح النتيجة 2-2.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي في الدقيقة 109 من زمن الشوط الإضافي الثاني,

وسجل مبابي الهدف الثالث لفرنسا من ضربة جزاء في الدقيقة 118 من زمن الشوط الإضافي الثاني، لتصبح النتيجة 3-3، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.