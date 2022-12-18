جوائز المونديال.. ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022.. ومارتينيز الحارس الأفضل.. ومبابي يتوج بالحذاء الذهبي

الشارقة - اميمة ياسر - توج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2022 الذي أقيم على أراضي قطر.

وسجل ميسي 7 أهداف في كأس العالم، وصنع 3 خلال 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين.

إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب

فيما توج إنزو فيرنانديز لاعب الوسط الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم قطر 2022.

ويلعب إنزو في صفوف بنفيكا البرتغال، ويعد هدفا للعديد من كبار الأندية الأوروبية.

الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاما حقق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

مبابي يفوز بالحذاء الذهبي

وتوج كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بجائزة الحذاء الذهبي لـ هداف كأس العالم 2022 في قطر، برصيد 8 أهداف، منها هاتريك في المباراة النهائية.

مارتينيز أفضل حارس

توج إيميليانو مارتينيز، حارس منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وتوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022بقطر، بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا بنتيجة 4/2.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لرفاق ميسي.

اونتهى الشوط الأول من المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر، بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين أمام فرنسا.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأرجنتين بعد عرقلة كوناتيه لدي ماريا داخل المنطقة، ليسجها ببراعة ميسي على يسار الحارس الفرنسي

وسجل النجم دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 37 من زمن المواجهة المقامة حاليا باستاد "لوسيل".

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، تمكن كليان مبابي من التعادل مع الأرجنتين، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين، 80 و82 لتصبح النتيجة 2-2.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي في الدقيقة 109 من زمن الشوط الإضافي الثاني,

وسجل مبابي الهدف الثالث لفرنسا من ضربة جزاء في الدقيقة 118 من زمن الشوط الإضافي الثاني، لتصبح النتيجة 3-3، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.