شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي: لن أعتزل وسأعود أقوى لمنافسات مستر أولمبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ممدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أنه سيعود بمستوى أقوى في العام القادم للمشاركة في مستر أولمبيا من أجل استعادة اللقب الذي خسره في نسخة العام الحالي، بعد احتلاله المركز الخامس وفقده اللقب لصالح هادي شوبان، وهو اللقب الذي توج مرتين متتاليتين في نسختي العامين الماضيين.

وأسدل الستار على نسخة مستر أولمبيا 2022 في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، التي أقيمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن خسارة البطل المصري العالمي بيج رامي لقب مستر أولمبيا بعدما حل في المركز الخامس أمام البطل الإيراني هادي شوبان الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه.

واحتل الأمريكي دريك لانسفود حامل لقب مستر أولمبيا 2021، في وزن 212، المركز الثاني، ثم مواطنه نايك والكر ثالثا، وبراندون كيري في المركز الرابع جاء الأمريكي.

ووجه بيج رامي الشكر لكل محبيه ومؤيديه من الجماهير حول العالم، موضحا أنه لن ينسى وقوفهم بجوراه ودعمهم المتواصل له خلال الفترة الماضية ما ساهم في فوزه باللقب مرتين متتاليتين كأول لاعب مصري وعربي يحصد اللقب بعد اللبناني سمير بنون.

ووجه رامي التهنئة لهادي شوبان الذي حصد اللقب، مشددا على أنه سعيد بما قدمه وما زال لديه الكثير في مشواره مع رياضة كمال الأجسام التي يعشقها.

وقال: "أنا مررت بصعوبات بالغة سانمت في تكويني، وربما تكون الأصعب في مشواري عام 2018 عندما حصلت على المركز السادس، لكن بحلمي الذي صدقته وآمنت به وصلت لتحقيق إنجاز الفوز باللقب مرتين متتاليتين".

وأضاف رامي: "أنا لسه عايش ولدي القدرة على العودة لحصد اللقب بإذن الله تعالى، خاصة أن الخسارة ليست نهاية العالم، وإن شاء الله هرجع تاني السنة اللي جاية".

وأكد ممدوح السبيعي أنه فخور بما حققه وسيواصل اللعب لاستكمال تحقيق حلمه واحلامكل من صدقه وآمن به، لكي يكون لدينا اكثر من بيج، موضحا أنه يستمع لكل النقد بصدر رحب ويتفهمه جيدا.

واختتم رامي قائلا: "لم أقدم حاجة إلا بدعمكم وفي انتظار دعم كل بيت في مصر والوطن العربي وبدعواتكم أنتم إخواتي وأمهاتي.. القادم سيكون أفضل لي ولزملائي اللذين لم يوفقوا في فريقي أو في الوطن العربي، لأننا لدينا القدرة على العودة بقوة من أجل تحقيق حلم مستر أولمبيا بتشجيعكم وبدعم فريقي والرعاة وكل الناس في ظهري".