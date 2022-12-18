شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 18-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها، الإسماعيلي يضم عضوين جديدين لجهاز أيمن الجمل، وعودة عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز ضد أسوان، وتغرم جمهور الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب في مباراة البنك الأهلي؟
استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بـ 21 لاعباً لمباراة سموحة ضمن مباريات الأسبوع الثامن التى تقام باستاد الإسكندريه في الخامسة مساء غد الاثنين.
توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة الكويت الدولية الودية التي أقيمت في دولة الكويت، بعدما تغلب على فريق نادي سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 46-14 في المباراة النهائية.
وقدمت «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا في الشوط الأول، لينتهي بتقدم الفريق بنتيجة 22-6، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 46-14، ليحصد اللقب في تجربة قوية استعدادًا للعودة للمشاركة في المواجهات المحلية.
قرر أيمن الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الاستعانة بالثنائي أحمد الجمل وعمر جمال إلى الجهاز الفني الحالي نظراً لخبراتهما الكبيرة على الصعيد التدريبي، وباعتبارهما من العناصر القادرة على تقديم الإضافة للفنية والمشورة للمدير الفني للدراويش.
وتواجد نجما الدراويش ومنتخب مصر السابقين في مران الفريق الذى انطلق عصر الأحد بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب مباراة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.
أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة أسوان في الدوري الممتاز، ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز في السابعة مساء غدٍ الاثنين باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
أعلنت رابطة الأندية المصرية تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب الهتافات والسباب لجماهيره في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشهدت الفقرة التركيز على التصويب من خارج منطقة الجزاء فى وضعيات ومساحات مختلفة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى التسديد.
تقدم محمد عبد المطلب باستقالته من عضوية اللجنة الأولمبية، بعد تعيينه نائبًا لرئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة فى أفريقيا (NBA Africa)، ورئيس مكتبها المقرر افتتاحه فى أوائل 2023 فى مصر.
وكان عبد المطلب تقدم باستقالته من منصب نائب رئيس اتحاد السلة، بعد توليه المنصب الجديد، وبالتالي ووفقا للاحة الأولمبية بأنه لابد أن يكون عضو اللجنة عضوا باتحاد رياضى.
وقدم حاتم حجازى أمين صندوق النادى الإسماعيلى استقالة رسمية من منصبه لوزارة الشباب والرياضة اليوم، الأحد، بسبب رفضه الأحداث التي يشهدها النادى الفترة الأخيرة.
ألغى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى "دائرة البطلان"، برئاسة المستشار محمد عبد الخالق الغزاوي، الدعوى المرفوعة من كريم حمدى ضد وزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الفروسية، بإلغاء انتخابات اتحاد الفروسية المصرى على منصب الرئيس.
وأقام كريم حمدى الدعوى رقم 46 بإلغاء انتخابات الفروسية على منصب الرئيس، وصدر حكم بجلسة 27 مارس الماضى من محكمة أول درجة بإلغاء الانتخابات على منصب الرئيس.