شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 18-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها، الإسماعيلي يضم عضوين جديدين لجهاز أيمن الجمل، وعودة عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز ضد أسوان، وتغرم جمهور الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب في مباراة البنك الأهلي؟

استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بـ 21 لاعباً لمباراة سموحة ضمن مباريات الأسبوع الثامن التى تقام باستاد الإسكندريه في الخامسة مساء غد الاثنين.

توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة الكويت الدولية الودية التي أقيمت في دولة الكويت، بعدما تغلب على فريق نادي سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 46-14 في المباراة النهائية.

وقدمت «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا في الشوط الأول، لينتهي بتقدم الفريق بنتيجة 22-6، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 46-14، ليحصد اللقب في تجربة قوية استعدادًا للعودة للمشاركة في المواجهات المحلية.

الإسماعيلي يعلن انضمام الجمل وجمال للجهاز الفني