شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يفوز بجائزة لاعب الجولة السابعة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، بجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وحسم أحمد الشيخ الجائزة لصالح بعد منافسة مع كل من سيف تقا لاعب سيراميكا، وأوشايا لاعب فريق المقاولون العرب، بجانب يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك.

ونشر حساب رابطة الأندية عبر موقع "تويتر": "يبدو أنها ليلة اللون السماوي، سجّل ثنائية خلال مواجهة المحلة والجيش وقاد فريقه لريمونتادا لا تنسى.. أحمد الشيخ هو لاعب الجولة السابعة بناءً على اختيار وتصويت المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 غدا الإثنين، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الإثنين 19 ديسمبر

سيراميكا & الداخلية ..2.45 ظهراً

سموحة & الاتحاد السكندري..5 مساءً

فيوتشر & غزل المحلة..5 مساءً

بيراميدز & أسوان..7 مساءً

الثلاثاء 20 ديسمبر

إنبى & الإسماعيلى..2.45 ظهراً

الطلائع & البنك الاهلى..5 مساءً

فاركو & الأهلى.. 5 مساءً

الزمالك & حرس الحدود..7 مساءً

الأربعاء 21 ديسمبر

المصرى البورسعيدى& المقاولون العرب..5 مساءً