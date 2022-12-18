شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بكأس العالم: المعاناة مشوارنا ومنصة الاحتفال هدفنا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق دي بول، نجم منتخب الأرجنتين على فوز فريقه المميز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وفاز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الأشواط الإضافية بهدفين لمثلهما، وتسجيل هدف التعادل لكل فريق في الأشواط الإضافية.

تعليق دي بول على فوز الأرجنتين أمام فرنسا

وبحسب ما قاله دي بول للصحفيين عقب المباراة: "منذ أن ولدنا ونحن نعاني، لن تنتهي المعاناة، سنظل هكذا طوال حياتنا، ولكن لن أنسى ما حدث اليوم أبدا".

وتابع “السعادة التي تعتريني لا يمكن وصفها أبدًا، لكي تكون البطل ينبغي عليك أن تهزم البطل بنفسه وهذا ما فعلناه”.