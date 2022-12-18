شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرجنتين يعترف: هذا يوم الحرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن فوز منتخبه الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 قطر أمام فرنسا.

نتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم

وفاز التانغو بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاث أهداف في أشواط المباراة الأصلية والاضافية.

تعليق سكالوني عن فوز الأرجنتين

ووفقًا لما قاله سكالوني عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية بما حدث في هذه البطولة، أنا أقل حماسة اليوم من الأيام الأخرى ولكنني حر".

وواصل مدرب الأرجنتين حديثه قائلًا: “أشعر بأنني سعيد للغاية مع هذا المنتخب العريق”.

واختتم: “يجب على جميع الجماهير أن تستمتع بهذه البطولة قدر المستطاع”.