ميسي يسجل الهدف الثالث للأرجنتين ويقترب من التتويج بالمونديال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي في الدقيقة 109 من زمن الشوط الإضافي الثاني، في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابين 2-2، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

انتهى الشوط الأول من المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر، بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين أمام فرنسا.

أحرز ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23.

واجتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأرجنتين بعد عرقلة كوناتيه لدي ماريا داخل المنطقة، ليسجها ببراعة ميسي على يسار الحارس الفرنسي

وسجل النجم دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 37 من زمن المواجهة المقامة حاليا باستاد "لوسيل".

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، تمكن كليان مبابي من التعادل مع الأرجنتين، بعدما سجل هدفين في دقيقتين، لتصبح النتيجة الآن 2-2، في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر.

وسجل مبابي الهدف الاول لفرنسا في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، ثم سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 82.