شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الباطن السعودي يرفع عرضه لضم أفشة من الأهلي لـ550 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الباطن السعودي قرر التمسك بضم محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من الدوري السعودي

وحسب موقع "سبورت" السعودى، كان الباطن قد عرض 350 ألف دولار لضم أفشة لنهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وهو العرض الذى قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي الأهلي.

وكشف الموقع أن الباطن قدم خلال الساعات الماضية عرضا جديدا لضم أفشة مقابل 550 ألف دولار لمدة 6 أشهر فقط، بينما كان الأهلي يرغب فى الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على رحيل اللاعب.

وشدد الموقع السعوودي أن نادي الباطن ينتظر أن يرد الأهلي على طلبه بعد رفع العرض خلال الساعات القليلة المقبلة.