شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يسلم المنتخبات مكافآت بطولات أفريقيا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة تسليم كافة مكافآت اللاعبين واللاعبات الحاصلين هذا الموسم على بطولات أفريقيا الثلاثاء المقبل فى مقر الاتحاد.

وكان منتخب الشباب تحت 21 سنة قد حصل على لقب أفريقيا بتونس أغسطس الماضى ومثلهم الشابات، فضلا عن منتخب 19 سنة بنيجيريا .

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيليةن خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.