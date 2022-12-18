شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لأحمد مدبولي فى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لتدريبات إضافية عقب نهاية المران الرئيسي الذى أقيم عصر اليوم تحضيرا لمواجهة إنبي فى إطار منافسات الدوري العام.

وخصص عمر جمال مدرب الإسماعيلي الجديد تدريبات خاصة لـ مدبولي بالتنسيق مع أيمن الجمل المدير الفني للدراويش.

وأدي الإسماعيلي مرانه الأساسي اليوم لملاقاة إنبي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن أحمد الجمل وعمر جمال انضما إلى الجهاز الفني للدراويش بناءًا على طلب أيمن الجمل الذي يحتاج لخبراتهما التدريبية.