شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. مبابي يقلب الطاولة ويعود بفرنسا إلى النهائي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من العودة إلى المباراة النهائية مرة أخري بفرنسا فى المواجهة الحالية أمام الأرجنتين، حيث تمكن من تسجيل هدفين فى 3 دقائق فقط، ليقلب الطاولة ويعدل الأوضاع، الشئ الذي وضع المدرب الأرجنتيني سكالوني فى مأزق كبير.

وتعد تغييرات المدرب الفرنسي ديديه ديشامب نقطة تحول كبيرة فى المباراة، بعد أن قام بإشارك كامافنجا وكومان، والذان ساعدان فى تغير أحداث المباراة والتحول بشكل تام لصالح الديوك الفرنسية، مما سمح للمنتخب الفرنسي فى العودة إلى أحداث المباراة مرة أخري وبقوة.



خروج دي ماريا نقطة تحول المباراة

ويعد تعجل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فى إخراج النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نقطة تحول المباراة بصورة كبيرة. خاصة أن اللاعب ظهر بشكل جيد للغاية فى احداث الشوط الأول، مما سمح للمنتخب الفرنسي بالعودة مرة أخري، فى ظل غياب الحلول الهجومية لمنتخب التانجو فى الاوقات المتبقية.



الآمال ما زالت متعلقة بميسي!

وعلى الرغم من العودة الفرنسية القوية بالمباراة، إلا أن الآمال الأرجنتينية ما زالت متعلقة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي كان قريبًا للغاية من خطف الكأس المونديالة فى اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، إلا أن تألق هوجو لوريس منعه من الوصول إلى الحلم وأجبره للوصول إلى الأوقات الإضافية.