الامارات | الأرجنتين على عرش كرة القدم.. ميسي يجاور العظماء ويرفع كأس العالم (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في نهائي مونديال 2022 ليجاور النجم ليونيل ميسي عظماء كرة القدم ويرفع كأس العالم مكرراً إنجاز الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا.



وأحرز الأسطورة ميسي هدفين عقب سيناريو خيالي إذ تقدم الأرجنتين بهدفين في الشوط الأول ثم عاد مبابي بإحراز هدفين في دقيقة واحدة وحسم ميسي اللقب بإحرازه الهدف الثالث في الشوط الإضافي الرابع، ثم رد مبابي بإحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي ركلات الترجيح تفوقت الأرجنتين بنتيجة 4-2 وتتوج باللقب.



سيطر منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب تماماً في الشوط الأول، وترجم أفضليته بإحراز هدفين، بعدما حصل أنخيل دي ماريا على ركلة جزاء عقب تعرضه للعرقلة من عثمان ديمبلي وسدد ليونيل ميسي الكرة بهدوء في المرمى مسجلاً الهدف الأول (23)، بينما أضاف دي ماريا الهدف الثاني من هجمة رائعة قادها ميسي قبل أن يمرر ألكيسيس ماك أليستر كرة جميلة إلى دي ماريا الذي سدد الكرة في المرمى (36).



أما الشوط الثاني تحسن أداء منتخب فرنسا وسيطر على وسط الملعب، بعدما أجرى المدرب ديديه ديشامب تغييرات في تشكيلة "الديوك"، وارتفعت الإثارة إلى أقصى ذروتها بعدما أحرز مبابي هدفين في دقيقتين عندما حصل كولو مواني على ركلة جزاء في الدقيقة 79 عقب تعرضه للعرقلة من أوتاميندي وسددها مبابي الكرة في المرمى مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 80 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 81 بطريقة رائعة.



وفي الشوط الإضافي الرابع أحرز ميسي الهدف الثالث ورد مبابي بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 117 من ركلة جزاء، بينما تفوق "التانغو" بركلات الترجيح لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين وتتويج "التانغو" بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ.