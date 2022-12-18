الامارات | رسمياً.. ميسي أسطورة العالم وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأفضل في التاريخ بالأرقام بعدما حقق أكثر من رقم قياسي في تاريخ البطولة ليأتي مباشرة بعد البرازيلي بيليه، الذي توج باللقب 3 مرات، بينما نجح ميسي في تحقيق أكثر من رقم قياسي جديد عالمي مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، بمشاركته في المباراة رقم 26 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حينما بدأ كأساسي في المباراة النهائية أمام فرنسا.

حيث تفوق ميسي 35 عاماً بفارق مباراة عن الألماني لوثار ماتيوس، في النسخة التي قال عنها إنها ستكون الأخيرة له في بطولات كأس العالم، وكان قد شارك للمرة الأولى في البطولة في نسخة عام 2006، وهو يشارك الآن في النسخة الخامسة ونجح في التتويج باللقب العالمي، ويأتي في المركز الثالث اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة في كأس العالم.

كما أصبح ميسي كذلك هداف المنتخب الأرجنتيني في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم من خلال نسخة قطر، بعدما سجل هدفين في مرمى فرنسا ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً.

كما أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يسجل في كل مراحل البطولة بداية من دور المجموعات إلى دور الـ 16 ثم دور الـ8 وربع النهائي والنهائي.