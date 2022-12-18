نهائي كأس العالم 2022.. ميسي يتقدم للأرجنتين أمام فرنسا بضربة جزاء (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل النجم ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين، في شباك نظيره الفرنسي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المواجهة المقامة حاليا باستاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر.

واجتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأرجنتين بعد عرقلة كوناتيه لدي ماريا داخل المنطقة، ليسجها ببراعة ميسي على يسار الحارس الفرنسي

تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فرنسا جاء كالتالى..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو، مولينا.

خط الوسط: إينزو فيرنانديز، رودريجو دى باول، ماك أليستر.

خط الهجوم: دى ماريا، ميسي، ألفاريز.

فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا ضد الأرجنتين كالتالى..

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، دايوت أوباميكانو، رفائيل فاران، جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي.