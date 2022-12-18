شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد برونو وعبد القادر لتشكيل الأهلي أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة الثنائي برونو سافيو وأحمد عبد القادر لتشكيل فريقه الأساسي في مباراته القادمة أمام فاركو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري.

وتواجد برون سافيو وأحمد عبد القادر على دكة بدلاء الأهلي في مباراة فيوتشر الأخيرة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما يرغب كولر في إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر والدفع ببرونو وعبد القادر كأساسيين في موقعة الثلاثاء، حيث شارك كلا من محمد مجدي أفشة وشادي حسين كأساسيين بدلا منهما.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الذي بدأ بفقرات بدنية متنوعة قادها أندرياس أندويا مدرب أحمال الفريق.

وقاد كولر تدريبات فنية متنوعة للاعبين، تضمنت المران على العرضيات والتصويب على المرمى قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاثة فرق.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني في الملعب، بعيد ميلاد كابتن الفريق محمد الشناوي وذلك قبل انطلاق فقرات المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة من مساء الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية.