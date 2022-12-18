شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يواصل تصدر ترتيب سيدات اليد.. والزمالك ثالثًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق نادى الشمس تصدره لجدول ترتيب دورى سيدات اليد للموسم الحالى بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر برصيد 32 نقطة بالفوز فى 10 لقاءات والتعادل مباراة واحدة.

بينما جاء سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد بفارق الأهداف، ومن بعده الزمالك فى المرتبة الثالثة برصيد 30 نقطة ثم الطيران رابعًا بنفس الرصيد و من بعده الأهلى خامسا برصيد 28 نقطة للخسارة فى لقاءين والتعادل فى واحدة والفوز فى 8 لقاءات .

وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.