شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى لطفي: مصر لن تكون ضيف شرف فى كأس العالم للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى لطفي، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، أن المنتخب المصري لن يكون ضيف شرف فى كأس العالم المقبلة بالإمارات.

وأضاف لطفي، "نسعى جاهدين لتحقيق إنجاز كبير يليق بمصر ومكانتها الأفريقية والعربية والعالمية، خاصة أننا نمتلك العناصر القوية المؤهلة لخوض المنافسات الكبرى."

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، "إقامة البطولة على أرض الإمارات أمر سيساعدنا، خاصة أننا لعبنا هناك مرات عديدة، وندرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاه على عاتقنا."

ويخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية 3 مواجهات ودية مع نظيره الكويتي، في إطار الاستعداد للمونديال، وقرر لطفي اختيار قائمة تضم 23 لاعبًا هم زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدي لبانة، يوسف مرتضى، مصطفى سمير، مصطفى أحمد ، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي، أحمد الشحات، حسان محمد، عبدالرحمن الشافعي، هيثم كوستا، مصطفى صاصا، حسام باولو، الحسينى طه، إسماعيل بهجت، كريم شحاتة، أنور علي، أحمد بالي، كريم سيد وأحمد إيشا.