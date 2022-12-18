شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية حمدى النقاز لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للمشاركة مجددًا مع فريقه فى التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وكان اللاعب قد عاني من مزق خفيف فى العضلة الضامة والذى أبعده عن صفوف فريقه خلال المباريات الأخيرة ضد فاركو وسموحه وسيراميكا وبيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

وأصبح مشاركة اللاعب فى المباراة المقبلة ضد إنبي حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة أيمن الجمل.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق البترولي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى ثامن جولات المسابقة المحلية.