شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بـ 21 لاعباً لمباراة سموحة ضمن مباريات الأسبوع الثامن التى تقام باستاد الإسكندريه في الخامسة مساء غد الاثنين.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارة للدخول في معسكر مغلق كالتالى:

فى حراسه المرمى:المهدى سليمان وعمرو خليل.

خط الدفاع:هشام صلاح - جافين كازيتو - محمد الصالح -محمود علاء - صبرى رحيل - السيد سالم و إبراهيم حسن

خط الوسط:مورو ساليفو- فوزى الحناوى - ناصر ناصر - مروان عطيه - محمد فارس - كريم الديب-

خالد الغندور و عبد الغنى محمد

خط الهجوم:أحمد عيد- مابولولو-أوستن أموتو و أحمد السيد غريب.

في سياق مختلف رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى الإفراج عن مستحقات لاعبى سيد البلد، رغم عودة الانتصارات أمام فاركو فى المباراة التى أقيمت الخميس، وتنتظر الإدارة تحسن الأداء والتزام بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم فى الفترة الأخيرة.

وكان محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتخذ قراراً بإيقاف مستحقات اللاعبين عقب مباراة الأهلى الماضية التلا أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وانتهت بخسارة سيد البلد بثلاثية نظيف وإهدارهم لركلتى جزاء.

وحرص مصيلحى على زيارة مران لاعبى الاتحاد السكندرى اليوم الجمعة وشدد عليهم بعدم التهاون أو التقصير مؤكداً أن الالتزام هو المبدأ الأساسى الذى يسير على نهجه الفريق ومن يخالف ذلك لن يكون له مكاناً داخل صفوف زعيم الثغر.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة نظيره سموحة غداً الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية لرغبة كل فريق منهما في حصد الثلاث نقاط.