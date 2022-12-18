شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يتوجن ببطولة الكويت الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة الكويت الدولية الودية التي أقيمت في دولة الكويت، بعدما تغلب على فريق نادي سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 46-14 في المباراة النهائية.

وقدمت «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا في الشوط الأول، لينتهي بتقدم الفريق بنتيجة 22-6، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 46-14، ليحصد اللقب في تجربة قوية استعدادًا للعودة للمشاركة في المواجهات المحلية.

واستهل «سيدات يد الأهلي» مشواره في البطولة بالفوز على منتخب عمان، ثم الفوز على فريق فتاة العيون الكويتي، ثم تغلب على البحرين البحريني ليتأهل إلى النهائي ويتوج باللقب.

وشارك «سيدات يد الأهلي» في بطولة الكويت الودية التي أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، على أن يعود الفريق إلى القاهرة غدًا الإثنين، لمواصلة التحضير للمباريات المحلية.