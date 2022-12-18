شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن انضمام الجمل وجمال للجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الاستعانة بالثنائي أحمد الجمل وعمر جمال إلى الجهاز الفني الحالي نظراً لخبراتهما الكبيرة على الصعيد التدريبي، وباعتبارهما من العناصر القادرة على تقديم الإضافة للفنية والمشورة للمدير الفني للدراويش.

وتواجد نجما الدراويش ومنتخب مصر السابقين في مران الفريق الذى انطلق عصر الأحد بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب مباراة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى ثامن جولات المسابقة المحلية.