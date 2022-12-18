شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. دي ماريا يعلن عن نفسه فى لوسيل كعادته بالنهائيات! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من تقديم شوط أول مميز أمام فرنسا فى المباراة المقامة الآن بنهائي كأس العالم، حيث يعد أبرز اللاعبين فى المباراة من كلا المنتخبين، بعدما تسبب فى ركلة جزاء الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني فى المباراة أمام الديوك الفرنسية ليثبت أنه رجل النهائيات كعادته.

ووضع دي ماريا الأرجنتين فى موقف المقدمة، مما أجبر ديشامب لإخراج ديمبلي وجيرو فى نهاية أحداث الشوط الأول لتجنب السيناريو الأسوء بالخروج بهزيمة قاسية من ملعب لوسيل فى مواجهة الليلة، لا سيما فى ظل إستفاقة أنخيل رفقة البرغوث الأرحنتيني ليونيل ميسي.



دي ماريا وميسي الثنائية الأقوي!

وأعلن الثنائي أنخيل دي ماريا وميسي عن أنفسهم بشدة فى المباراة النهائية خلال الوقت المنقضي، فى ظل غياب كامل لمنتخب فرنسا عن أماكن الفاعلية الهجومية، بعدما فشل كيليان مبابي فى إيجاد المساحات وإستغلال سرعاته مثلما كان يطمح قبل إنطلاقة المباراة.



سكالوني ينجح فى رهانه على دي ماريا!

ونجح المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب التانجو، فى رهانه على تواجد دي ماريا بصورة أساسية فى تشكيل الأرجنتين، فعلى الرغم أن اللاعب لم يتألق بهذا الشكل فى الأدوار الإقصائية السابقة من البطولة، إلا أنه نجح فى هذا التحدي بسبب خبرات أنخيل الكبيرة