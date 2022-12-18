شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. ميسي يعادل رقم بيليه بهدفه فى النهائي أمام فرنسا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الإفتتاحي فى نهائي مونديال قطر الحالي، ليصل اللاعب إلى سادس أهدافه فى بطولة كأس العالم الحالية، وينفرد بصدارة هدافي البطولة متفوقًا على النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الخمس أهداف.

ويعد الهدف الذي سجله ميسي فى مواجهة النهائي منذ قليل الهدف ال12 فى مسيرته بتاريخ مشاركاته بكأس العالم، متساويًا مع الأسطورة البرازيلية بيليه والذي سجل نفس عدد الأهداف فى المونديال رفقة منتخب السامبا.



حلم المونديال يقترب يا ليو!

ونجح المنتخب الأرجنتيني من مضاعفة النتيجة خلال أحداث الشوط الأول عن طريق رجل النهائيات الأول أنخيل دي ماريا، ليتقدم المنتخب الأرجنتيني بثنائية نظيفة على نظيره الفرنسي، فى شوط أول غابت خلال الديوك الفرنسية تمامًا عن أجواء المباراة النهائية.

ليصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد خطوات قليلة من معانقة لقب كأس العالم للمرة الأولي فى مسيرته رفقة منتخب التانجو، الشئ الذي كان يحلم به اللاعب كثيرًا فى الماضي أقترب أن يكون أمرًا واقعًا فى الوقت الحالي.



فرنسا تغامر للعودة إلى المباراة!

ومن المتوقع أن يلقي المدرب الفرنسي ديديه ديشامب بكل حلوله الهجومية خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، فى محاولة لتقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة النهائية مرة أخري على الرغم من تأزم الأمور وصعوبة المهمة.