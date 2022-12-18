بث مباشر.. فرنسا والأرجنتين نهائي كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم "قطر 2022".

ويمكن متابعة المباراة من خلال أحد الروابط الأتية:

https://goalarablive.com/a-brief-history-of-stock-market-bubbles-how-investors-can-prepare/

https://cn.jeinzmacias.net/2022/12/argentina-vs-francia-en-vivo-online.html

https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one

تشكيل منتخب الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: روميرو، أوتاميندي، أكونيا، مولينا.

خط الوسط: إينزو فيرنانديز، رودريجو دى باول، ماك أليستر

خط الهجوم: دى ماريا، ميسي، ألفاريز.

تشكيل منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، دايوت أوباميكانو، رفائيل فاران، جول كوندي.

الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان.

الهجوم: كيليان مبابي، أوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي.