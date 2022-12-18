مبابي في مواجهة ميسي.. التشكيل الرسمي لـ الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن ليونيل سكالونى، المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به المواجهة النارية أمام فرنسا، في نهائي كأس العالم 2022، والمقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب "لوسيل".

وجاء تشكيل الأرجنتين ضد فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: روميرو، أوتاميندي، أكونيا، مولينا.

خط الوسط: إينزو فيرنانديز، رودريجو دى باول، ماك أليستر

خط الهجوم: دى ماريا، ميسي، ألفاريز.

على الجانب المقابل، أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الأرجنتين.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، دايوت أوباميكانو، رفائيل فاران، جول كوندي.

الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان.

الهجوم: كيليان مبابي، أوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي.