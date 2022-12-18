بعد جدل الساعات الأخيرة.. الأهلي يتخذ خطوة جديدة لتأكيد مشاركته في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

ينهي الجهاز الإداري بالأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، إجراءات تسجيل المجموعة التي ستشارك في ورشة العمل التي سيعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبلين.

وكان الاتحاد الدولي قد أرسل خطاباً رسمياً للنادي الأهلي يخطره فيه بالمشاركة بالنسخة المقبلة لكأس العالم للأندية، مرفق به طلب بتسجيل المسؤول الإداري للفريق والمنسق الإعلامي وطبيب الفريق بهدف المشاركة في ورشة العمل التي ستقام عبر خاصية "زووم" في وقت لاحق من شهر يناير المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن "الفيفا" نقل كأس العالم للأندية لعام 2022 من الإمارات إلى المغرب.

ووفقاً للوائح كأس العالم للأندية التي تمنع مشاركة فريقين من بلد واحد، فإن الوداد المغربي، بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، سيشارك في المونديال بصفته ممثل المغرب، فيما سيخوض الأهلي، وصيفه، البطولة كممثل للقارة.

والجمعة، أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي يفيد باختياره للمشاركة في كأس العالم للأندية وفقًا للوائح.

وتأكد مشاركة كل من: ريال مدريد بطل أوروبا، وفلامنجو بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والوداد بطل أفريقيا، إلى جانب الأهلي، الذي تلقى خطابًا رسميًا بالمشاركة.

وأمس السبت، أكد عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، تمسكه بحق ناديه فى المشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال البدراوي، في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، نشرها موقع " le360" المغربي،: "نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة بطولة كأس العالم للأندية البطلة التي ستقام بالمغرب بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة".

وأضاف البدراوي، "أحقية ترشحنا قبل أى فريق أفريقى آخر، حتى وإن كان وصيف بطل النسخة الأخيرة، اتصلنا هاتفيا بمسؤولي جامعتنا من أجل التنسيق، وأرسلناهم رسميا، كما رسلنا رسميا مسؤولو الفيفا قبل الحسم الثلاثاء".