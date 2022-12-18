شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبدالله مديرا فنيا للمصرى بالسلوم فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة المصرى بالسلوم، المنافس فى مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، تعيين طارق عبدالله مديرا فنيا للفريق خلفا للراحل عطية صابر نجم الإسماعيلى السابق.

وكانت إدارة فريق المصرى بالسلوم أعلنت رحيل المدرب عطية صابر بعد السقوط أمام المنصورة بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الجولة الماضية.

ويعاون طارق عبد الله كل من عمرو فهيم نجم الإسماعيلى وإنبى السابق بجانب أحمد عبد الظاهر، أحمد عب د الرشيد مدرب حراس المرمى.

ويحتل فريق المصرى بالسلوم المركز الأخير فى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 4 نقاط.

ويشارك فريق المصرى بالسلوم هذا الموسم بفريق من ناشئين نادى إنبى مدعم بعناصر من الخبرة.