شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، 20 لاعبا فى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا، فى المباراة التى ستجمعهما فى الأسبوع الثامن من بطولة الدورى المصرى.

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: محمد باسم، أحمد حكم، محمود شبانة، أحمد عبد الرسول، ممدوح عبد ربه، محمد سعيد مكرونة، شريف رضا

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد عصام، بنجامين يواتينج، طارق علاء، سعيد هانى، محمود عبد الحليم

الهجوم: دوكوا دودو، أبو بكر محمد، الصباحى عماد

ويغيب خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق أمام الاتحاد السكندرى للإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام فريق الداخلية فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الماضية، بالإضافة إلى الغينى أليا سيلا، والنيجيرى جونيور أجايى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الاثنين، فى ديربى الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدورى.