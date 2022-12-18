شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعود لقائمة بيراميدز فى مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة أسوان في الدوري الممتاز، ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز في السابعة مساء غدٍ الاثنين باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد بعد استبعاده من مواجهتى الزمالك والإسماعيلى.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة من سيراميكا.