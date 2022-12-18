شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم المصرى وإيقاف على ماهر مباراتين أبرز عقوبات الجولة السابعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، عقوبات الجولة السابعة للدوري وتضمنت إيقاف على ماهي رالمدير الفني لفريق فيوتشر مباراتين، كما تم ايقاف عمر كمال لاعب فيوتشر مباراتين، وغرامة 10 آلاف جنيه للطرد أمام الأهلي.

وقررت الرابطة تغريم المصري 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماهيري في مباراة حرس الحدود، وهي نفس الغرامة التي تلقاها الزمالك لنفس السبب.

وجاءت فى العقوبات إيقاف خالد سرحان لاعب الطلائع مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه للطرد أمام المحلة.

في سياق مختلف، أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن 4 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويتنافس كل من أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، وسيف تقا لاعب سيراميكا، وأوشايا لاعب فريق المقاولون العرب، بجانب يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك على الجائزة.

ويتسلح كل لاعب بما قدمه خلال الجولة للفوز بلاعب الجولة، حيث سجل أحمد الشيخ ثنائية منحت فريقه الانتصار، فيما سجل سيف تقا هدف الفوز قبل النهاية بلحظات، وسجل أوشايا هدفين وقاد ريمونتادا المقاولون العرب، وأخيرا يوسف أسامة نبيه الذى دخل الملعب كبديل وسجل في الثانية الأخيرة هدف الفوز للزمالك أمام البنك الأهلى.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 الاثنين المقبل، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.