شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم باستاد نادي البنك الأهلي بالعجوزة، بعد الراحة 24 ساعة التي منحها حلمي طولان المدير الفني عقب مواجهة الزمالك الماضية .

وانطلق المران بفقرة استشفائية لجميع اللاعبين تجنبا للإرهاق نظرا للفاصل الزمني القصير مابين مباراة الزمالك والطلائع ثم حرس الحدود بالاسكندرية .

وشهد الجزء الرئيسي من المران فقرة تكتيكية خططية تحت إشراف حلمي طولان المدير الفني الذي حرص علي توجيه اللاعبين بشكل مستمر للتأكد من تنفيذها وتطبيقها بشكل متميز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الخامسة مساءً.



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