الامارات | 8 ميداليات حصيلة الإمارات في اليوم الأول لـ "عربية الدراجات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخبنا الوطني 8 ميداليات في اليوم الأول من البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات المقامة في الشارقة، وذلك في فئة أصحاب الهمم والإناث والشابات، منها ذهبية عربية تاريخية هي الأولى لشابات الإمارات في تاريخ المشاركات العربية من بداية البطولة في سباق ضد الساعة فرق.

وافتتحت البطولة صباح اليوم في منطقة نزوى بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات منصور بوعصيبه، والدكتور وجيه عزام، نائب رئيس الاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد الدولي المشرف على البطولة، وياسر الدوخي مدير البطولة والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي وعدد كبير من أعضاء الاتحاد العربي والمنتخبات المشاركة في البطولة.

وبدأت البطولة بسباقات أصحاب الهمم ونجح سالم الجنيبي في إحراز أول ذهبية للإمارات، فئة فردي عام C1,C2,C3، ثم حقق عبدالله البلوشي ذهبية سباق فردي عام C4,C5، وحل زميله أحمد البدواوي في المركز الثاني والميدالية الفضية، كما نجح عايض الأحبابي بالمركز الأول في سباق فئة فردي عام H3، وجاء في المركز الثاني سعيد الظاهري. واختتم عبدالله الغافري ذهبيات أصحاب الهمم في سباق الفردي العام H4.

ونجح منتخب الشابات الصاعد من تحقيق الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ المشاركات العربية في سباق ضد الساعة فرق، ومثل المنتخب هدى حسين، مروة سلمان، ريناد اليافعي، وسط فرحة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة الكابتن عبدالله سويدان والمدربة سناء مرداسي، وحل منتخب الجزائر في المركز الثاني ومنتخب مصر ثالثا.

واختتم منتخب الإناث الميداليات الإماراتية في اليوم الأول بتحقيق فضية سباق ضد الساعة فرق بعد أن حل وصيفاً للمنتخب السوري وجاء في المركز الثالث منتخب مصر.

ميداليات الإمارات بعد ختام اليوم الأول

ذهب 5

فضة 3