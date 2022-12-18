الامارات | سلطان بن أحمد القاسمي يتوج فريق «أبوظبي» بلقب «مونديال» الزوارق السريعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم الأحد، فريق «أبوظبي» بطلاً للعالم للسائقين والصانعين في بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، في مراسم التتويج الرسمية لجولتي ختام البطولة، التي استضافتهما بحيرة خالد في إمارة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، ونظمتها منذ الثلاثاء الماضي هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ضمن أسبوع «الشارقة للبطولات العالمية»، الذي جمع 18 من نخبة السائقين في العالم.

حضر مراسم التتويج، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ورئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة خالد المدفع، ورئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية رفائيل كيولي، والمروج العالمي لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا1» نيكولا دي سان جرمانو، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والضيوف.

واستهل الحفل، بتتويج ابطال السباق الرئيس لأولى جولتي الشارقة الختاميتين (الطريق إلى الشارقة-جائزة الشارقة الكبرى) التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتزع لقبها بطل العالم للموسم الماضي جوناس اندرسون قائد الزورق رقم «1»، على حساب قائد زورق الشارقة رقم 11 الفلندي سامي سيليو الذي حل بالمركز الثاني، وذهاب المركز الثالث للبولندي بارتيك مارساليك قائد الزورق رقم 77.

واتبع الحفل بتتويج أبطال السباق الرئيس للجولة الثانية (الطريق إلى الشارقة-جائزة الشرق الأوسط)، وذهب لقبها للسائق الفرنسي فيليب البالغ من العمر 60 عاماً، بعد أن نجح شيب على متن الزورق رقم «7» في قطع مسار السباق لبحيرة خالد الذي امتد لـ 38 لفة، بزمن بلغ 41 دقيقة و42 ثانية، بفارق 2.5 ثانية عن صاحب المركز الثاني البولندي مارساليك قائد الزورق رقم «77»، وحل ثالثاً الإيطالي إلبيرتو كومبرادو قائد الزورق رقم «97» بفارق 17.48 ثانية عن المتصدر شيب.

واستدل الستار عن الحفل، بتتويج أبطال العالم لموسم 2022 للصانعين، والسائقين، بعد أن ذهب المركز الثالث في بطولة السائقين للإماراتي ثاني القمزي قائد فريق أبوظبي رقم «5» وذلك برصيد 59 نقطة، وذهاب المركز الثاني للسائق السويدي جوناس اندرسون قائد الزورق رقم «1» الذي انهى موسمه برصيد 66 نقطة، واعتلاء الأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي رقم «6» المنصة معلناً عن نفسه بطلاً للعالم للسائقين للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن توج بها عالمي 2018 و2019.